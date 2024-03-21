Словакия и Венгрия уклонились от поставок снарядов Украине

Принципиальные разногласия по поводу военной помощи Украине возникли на встрече в Праге между лидерами Чехии, Польши, Венгрии и Словакии. Так называемая "Вишеградская четвёрка" обычно стремится выступать единым фронтом по вопросам, представляющим взаимный интерес. Но сейчас Венгрия и Словакия не хотят присоединиться к альянсу под руководством Чехии, который будет закупать артиллерийские снаряды для Украины.

Польша в числе 18 стран с энтузиазмом поддерживает эту инициативу, отмечает "Евроньюс". В публикации приводятся слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского. Он поблагодарил Чешскую республику за инициативу по боеприпасам и заявил, что Варшава будет рада внести свой вклад не только в финансирование проекта, но и в организацию его эффективной логистики, чтобы, как выразился Сикорский, "боеприпасы смогли попасть туда, куда нужно – на фронт".

Осуждая российское вторжение в Украину, Венгрия и Словакия заявляют, что им следует ставить на первое место свои национальные интересы. Так, глава МИД Словакии Юрай Бланар, объяснял своим партнёрам и союзникам:

"Мы должны бороться за наши национальные интересы. Словакия очень зависит от газа и ядерного топлива из России".

На прошлой неделе Германия и Франция также заявили, что внесут свой вклад в чешскую схему, но канцлер Олаф Шольц подтвердил, что его страна не будет отправлять в Украину ракеты большой дальности.