Словакия по-прежнему готова передать Украине МиГ-29

Словакия готова передать Украине свои боевые истребители МиГ-29, решение этого вопроса зависит от переговоров с партнёрами по НАТО. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

По его словам, возможная передача истребителей обсуждалась на прошлой неделе в Киеве, куда приезжала делегация из Словакии. По словам министра, спустя несколько недель в Словакию, в свою очередь, приедет украинская делегация для переговоров в том числе по этой проблематике. В них, как ожидается, примут участие и представители США.

Качер также рассказал о том, что в Словакии будет открытаа ремонтная база для повреждённой украинской военной техники.

После февральского вторжения в Украину Словакия отказалась от эксплуатации своих самолётов МиГ-29, договорившись с Чехией и Польшей о том, что они временно будут защищать словацкое воздушное пространство до тех пор, пока Братислава не приобретёт западные истребители. 10 же советских машин Словакия предложила передать Киеву.

Такой же шаг со своей стороны предлагала Польша. Украина не раз заявляла о том, что заинтересована в поставках из стран НАТО боевых самолётов - если не современных западных, то хотя бы советского производства. Однако решение о передаче этих самолётов до сих пор не принято. Британское издание The Spectator писало, что Соединённые Штаты не одобрили передачу истребителей польских ВВС МиГ-29 Украине из-за позиции Китая, который выразил опасения, что это приведёт к эскалации войны в Украине. Пекин, в свою очередь, как утверждало издание, взял на себя обязательство сделать всё возможное для давления на Россию с целью отказаться от планов применения ядерного оружия.