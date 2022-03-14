Словакия высылает трёх российских дипломатов

Словакия приняла решение выслать трёх сотрудников российского посольства. Они должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщает Reuters со ссылкой на словацкое министерство иностранных дел.

Ведомство также "настоятельно призывает посольство Российской Федерации осуществлять свою деятельность в соответсвии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

МИД России назвал высылку "необоснованной" и пообещал, что действия Словакии "не останутся без ответа".

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