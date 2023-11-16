Словацкие водители перекрыли переезд на границе с Украиной

Единственный для грузовых автомобилей пункт пересечения границы с Украиной - "Ужгород - Вышне Немецке" - был перекрыт 16 ноября словацкими водителями. Они протестовали против "нечестной конкуренции" со стороны украинских транспортных компаний.



Как сообщает "Немецкая волна", словацкие дальнобойщики выразили солидарность с польскими коллегами, которые ранее проводили подобные протесты на польско-украинской границе.

Лидер словацких протестующих Вацлав Скала назвал блокаду "предупредительной" - акция продолжалась всего один час. Водители, однако, предупреждают о возможной длительной блокаде в случае, если их требования не будут выполнены.

Немецкое информагентство dpa сообщает, что словацкие водители, как и польские, пытаются восстановить применение обязательных для украинских грузовиков разрешений на въезд в Евросоюз.

Такие разрешения были отменены после начала широкомасштабного вторжения России в Украину. Отмена призвана поддержать украинскую экономику. Первоначально она действовала один год, но была продлена до июня 2024 года.

Транспортные компании граничащих с Украиной стран не выдерживают конкуренции с более дешевыми перевозчиками из Украины, количество которых резко выросло из-за отсутствия требований о разрешениях, отмечается в публикации "Немецкой волны".