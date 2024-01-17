На днях по всей Германии более 300 тысяч человек вышли на шествия против правого популизма. Триггером стала недавняя символическая встреча немецких ультраправых на берегу одного из озер возле Потсдама, напоминавшая Ванзейскую конференцию. Насколько опасны эти силы – и почему хотят дружить с Путиным?