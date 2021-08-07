Случай максимального распространения коронавируса выявлен в России

Руководитель филиала Научного центра вирусологии "Вектор" в Екатеринбурге Александр Семёнов сообщил корреспонденту ТАСС о зарегистрированном в России случае единичного массового распространения коронавируса от одного человека. Заражению подверглись полторы тысячи человек, информирует ТАСС. О онкретном периоде, когда был зарегистрирован такой случай, в сообщении агентства не говорится. Семёнов рассказал, что по статистике, один пациент с коронавирусной инфекцией заражает от двух до трех человек, при дельта-штамме - от пяти до шести человек. Так называемый суперраспространитель - может заразить значительно больше среднего числа.

Случай с полутора тысячами заражённых называется суперсидинг (superseeding) или суперраспространение. По оценке вирусолога из Екатеринбурга, вклад суперарспространителей в заражение людей весьма велик.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301.

ТАСС напоминает читателям, что в России действует созданный для информирования населения ресурс Cтопкоронавирус.рф.