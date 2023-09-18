Служба безопасности Грузии: в стране готовят переворот

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии выступила с заявлением, в котором, по сути, обвинила военную разведку Украины в подготовке "массовых волнений" и "насильственной смены власти" в Тбилиси сразу после предполагаемого отказа Еврокомиссии предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС.

Европейская комиссия должна опубликовать предварительный доклад по данному вопросу в октябре, а окончательное заключение – в декабре текущего года. В ЕС уже сейчас заявляют, что Грузия не выполнила все требования.

По утверждению СГБ, подготовкой "грузинского Евромайдана" из Киева непосредственно руководит замначальника военной разведки Украины, генерал Георгий Лордкипанидзе, который в бытность Михаила Саакашвили президентом занимал пост заместителя министра внутренних дел Грузии. Вместе с генералом Лордкипанидзе в заговоре с целью свержения власти якобы участвуют "ряд подотчётных ему лиц", в том числе глава "Грузинского легиона", воюющего в Украине против российских войск, Мамука Мамулашвили.

Сам Мамулашвили в интервью грузинским СМИ почти сразу же отверг все обвинения, назвав их "фальшивкой".

От имени правящей партии "Грузинская мечта" с заявлением выступил председатель парламента Шалва Папуашвили. Он назвал "позорным" поведение генерала Лордкипанидзе и в целом властей Украины, которые "таким образом отвечают на солидарность Грузии в ходе войны".

Оппозиционная партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" отвергла все обвинения в подготовке насильственной смены власти, назвав их "подготовкой общественного мнения к отказу ЕС предоставить статус кандидата пророссийским властям Грузии".

Несмотря на громкое заявление, СГБ не сообщала о возбуждении уголовного дела по признакам подготовки тягчайшего преступления либо против конкретных лиц.