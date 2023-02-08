Служба безопасности Латвии задержала студентку СПБГУ

Служба безопасности Латвии задержала 22-летнюю студентку СПБГУ и активистку партии "Русский союз Латвии" Татьяну Андриец. Об этом сообщили латвийские издания Delfi и TVNET. Власти называют её прокремлёвской активисткой и считают, что она действует против интересов национальной безопасности страны.

Андриец была задержана 7 февраля. TVNET утверждает, что она является одним из администраторов телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики". В самом канале это отрицают.

Официальные объявления ей ещё не предъявлены. На следующий день после задержания в СПбГУ заявили, что готовы оказать юридическую и "любую другую помощь, которая потребуется студентке".

Информация о задержании студентки также появилась на сайте российского посольства. "Очень жаль, что под предлогом надуманной "нелояльности" местные власти "душат" деятельную молодежь, которая всего-навсего реалистично оценивает деградирующую ситуацию с соблюдением прав человека в Латвии и не боится об этом заявить вслух", — заявили в российском посольстве.