Атаки беспилотников на Дону и Кубани, смерть "личного киллера" Кадырова на войне в Украине, новые ордена родственников главы Чечни, особые условия в спецназе "Ахмат" и заочный приговор ростовской активистке Анастасии Шевченко – об этом и не только в очередном выпуске подкаста Кавказ.Реалии.