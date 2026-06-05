Смерть "личного киллера" Кадырова на войне
Атаки беспилотников на Дону и Кубани, смерть "личного киллера" Кадырова на войне в Украине, новые ордена родственников главы Чечни, особые условия в спецназе "Ахмат" и заочный приговор ростовской активистке Анастасии Шевченко – об этом и не только в очередном выпуске подкаста Кавказ.Реалии.
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05 июня 2026
Новые похищения и пытки в Чечне
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Арест имама из Ингушетии
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22 мая 2026
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15 мая 2026
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Тысячи похищенных в Чечне