В марте 2022 года в России умерло на 10,5 тысяч человек больше, чем в феврале. При этом смертей от ковида зафиксировано на 7,5 тысяч меньше. Это следует из данных Росстата.

Самая большая разница в количестве умерших за февраль и март наблюдается в Южном, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. При этом сопоставимого увеличения смертей от коронавируса в них нет.

Украинское информационное агентство УНИАН со ссылкой на сайт открытых данных “Опендатабот” отмечает, что до начала пандемии в марте умирало в среднем 160 тысяч россиян. В марте 2022 года этот показатель составил 201 тысячу, из них смертей от ковида — 30,2 тысячи.