Смесь Навального и Муссолини? Рунет об интервью Пригожина

Кажется, уже не проходит недели без громкого инфоповода от Евгения Пригожина, который уверенно перетягивает на себя львиную долю внимания следящих за ходом войны.

Во вторник Пригожин дал большое интервью бывшему пророссийскому активисту из Харькова Константину Долгову, в котором фактически признал провал всех заявленных военных целей и активно ругал верхушку российской армии (здесь есть полная версия).

Кирилл Рогов:

Прослушал в ночи полтора часа интервью Пригожина, что мне обычно не свойственно. Однако уже примерно месяц как прежние волнения по поводу политического взлета "кровавого повара" заместил более адекватный и насущный вопрос: а на кого он работает? кто заказчик его брутальных стэндапов?

Поэтому хотелось выслушать от и до "картину мира по Пригожину", чтобы понять лежащий в ее основе темник. Итак, суммируем коротко эту "картину", встающую за рассуждениями артиста.

1. Бахмут, весьма вероятно, будет сдан, но виновато в этом будет теперь минобороны, просравшее народную победу. Пусть теперь сами думают, что делать с этой подставой.

2. Но тема номер раз - Шойгу. Заказ на Шойгу очень жесткий: максимально унизить, размазать по асфальту, не жалеть грязи из внутренних резервов, больше запрещенных приемов, уничтожать, провоцировать, науськивать народный гнев, заодно пугать им прочую дубайскую элиту.

3. Гораздо осторожнее про Герасимова. Конечно, он и есть главный кукловод партии военных бюрократов-предателей. Но никаких прямых оскорблений. Большая вражеская рыба.

4. Путин - папик, полная уважуха, пусть висит портретом на стене, но при этом больше смотрит в сторону заслуженного отдыха (см. следующий пункт).

5. Вторжение в Украину - ошибка, просчет, западня. Весьма возможно, придется уходить. То есть это говорится так: война будет долгой и трудной, многие погибнут, остальным надо будет затянуть пояса, отрезать себе ухо и послать в помощь СВО, несмотря на то, что победа все равно особо не светит. Так что сами думайте, нужно ли оно. Если уйдем и просто повесим Шойгу на Красной площади, то это и будет нормальный праздник победы.

6. Помимо главного логова врага (который пострашней Украины) - минобороны, еще одно нехорошее место - администрация президента (два захода на тему). Много крыс, не чувствуют духа войны. Впрочем, это без особенной эмоциональности, может, и для отвода глаз.

7. Но есть и настоящие герои, и это даже не Мизинцев и Суровикин - парни хорошие, исполнительные, их поставить на МО, чтоб все было под контролем. Но реальные герои - ФСБ и Дюмин. Взяли Крым как пенку с молока смахнули, без шума и грязи. Там позитивчик.

8. Телепропагандоны (Соловьев с Симонян) идут на свалку истории (помните пассаж про вредный "ура-патриотизм"?). Не чувствуют момента, не понимают, что патриотизм сегодня - это война правильных патриотов с неправильными патриотами. И что сегодня ты не можешь быть настоящим патриотом, не мечтая о повешении неправильного на Красной площади.

Как-то так, мне показалось. Такой темник. Кто заказчик, вопрос открытый, но направление ветра понятное. И главное - никакой враждебности к Украине, все эмоции борьбы направлены вовнутрь, на борьбу с внутренним врагом. Повестка абсолютно доместик. Какое там ядерное оружие! Для того, чтобы повесить Шойгу, оно не пригодится.

Андрей Волна:

1. Последнее интервью Пригожина - это не его крики и не вопли, к которым мы уже привыкли. Много больше;

2. Это реальный, обдуманный, взвешенный демарш. Внутренний такой демарш, содержащий несколько заявлений:

- Украина и украинцы не имеют субъектности (это вытекает из первых буквально его слов и рассуждений; это соседи). Драться с соседями - это плохо. Но если уж начали, надо побеждать; или признавать побежденными себя

- Применение ядерного оружия не допустимо в нынешних обстоятельствах

- В армии развал, чинопочитание, воровство. Шойгу и Герасимов должны за всё ответить. Ответить и за смерти, которые случились именно по их вине. Жестко ответить

- Смертная казнь должна быть возвращена. 200-300 человек должны быть расстреляны. А может и повешены на Красной площади (для особого эстетического удовольствия - Пригожин)

- Россию ждёт бунт. Но «мы будем действовать по закону»

- «Элита» должна отправить детей на фронт. Иначе их растерзают во время неизбежного бунта

- У меня шесть тысяч бойцов, что могут быть ротными. Дайте им по сто человек, и это будет сильнейшая армия

- Военное положение должно быть объявлено. А в его рамках - всеобщая мобилизация; это основное только

3. Основной объект (направление) этого демарша - министерство обороны и лично Шойгу и Герасимов. Плюс - администрация президента. О самом Путине косвенно было упомянуто лишь однажды, - что плохо, если некому тебе возразить. Только «если Пётр I во время парада на Красной площади»

4. Вообще-то критике подверглись вся и всё. С одним ИСКЛЮЧЕНИЕМ. Это ФСБ. Наоборот, пограничники достойны похвалы

5. Если Россия не сможет победить, - то лучший вариант - это полное закрытие страны. Полное. «Придется прожить несколько лет, как Северная Корея». Это дословно

Что же явственно прослеживается (для меня, во всяком случае):

1. У него не военные, а политические амбиции;

2. Не уверен, что его подталкивали к этому демаршу. Но я уверен, что он точно знает, к кому обращается.

И это ТОЧНО НЕ Путин;

3. Несмотря на крайне правую, фашистскую по сути позицию и терминологию, он старается показать свою договороспособность;

4. Уверен, что в случае освобождения украинцами Крыма (а это обязательно произойдет), именно Пригожин сможет объяснить внутри России почему это произошло и зачем это нужно было сделать (уйти из Крыма)

Думаю, что на него кто-то ставит. Или он знает, кто на него пристально смотрит и сам на того ставит. Это всё равно по сути.

Екатерина Винокурова:

1. Его оценки самого факта СВО (ее целесообразности в принципе) и ее последствий (в виде денацификации и демилитаризации) могли бы прозвучать в интервью любого либерального сторонника “партии мира”, просто лексика немного другая

2. То же самое касается оценок по вовлеченности элиты и элитных детей в ситуацию

3. Единственное расхождение с “либеральной мирной” точкой зрения - это пассаж про тотальную мобилизацию

4. На самом деле либеральная “партия мира” и та же аудитория Пригожина не столь различны меж собой, претензии к власти общие, они витают в воздухе

5. На фоне официальных комментариев от людей в галстуках это, конечно, привлекает внимание (как когда-то Навальный)

6. Власти ответить вообще нечем. Нет спикеров, нет лояльных от сердца, а не из страха или финансовых интересов медиа и ЛОМов. Это, кстати - и есть итог истовой борьбы с либералами, расширения списков иноагентов и так далее. В итоге они остаются один на один с Пригожиным.

7. Шахматная партия, как я понимаю, началась. Точнее, не понимаю.

Рустем Адагамов:

Сегодня Пригожин — спикер дня, его цитируют, интервью с ним обсуждают. Кто бы мог подумать, что "повар Путина" начнет свою политическую игру на полностью зачищенном поле российской политики.

Дмитрий Колезев:

Евгений Пригожин в последнем интервью пришел к мыслям, что война в общем-то была начата зря и уже провалена, что Украина стала сильной как никогда, что Навальный был полезен для системы, что ядерное оружие применять не нужно и что искусственный патриотизм не работает.

Вот что с человеком делает война. Правда, некоторые оппозиционеры о том же (хоть и в других выражениях) твердят уже давно, а Пригожину для осознания понадобилось угробить черт знает сколько народа на штурмах Соледара и Бахмута. Возможно, постепенно эти мысли станут общим местом хотя бы для какой-то части «патриотической общественности». Ну и когда-то неизбежно страна в целом осознает, какую чудовищную ошибку допустил Путин 24 февраля 2022 года. К сожалению, до этого прольется еще немало крови. Но эволюция взглядов Пригожина показывает, что осознание возможно. И, думаю, даже неизбежно.

Александр Миндлин:

Либо он себе так шею от верёвки спасает, либо хочет сохранить репутацию своего ЧВК, либо же - метит в "спасители государства российского" и видит себя будущим президентом.

Антон Орехъ:

Все-превсе пишут сегодня про Пригожина: это что же - ему, получается, можно говорить то, что никому больше нельзя?

Братцы! Пригожину можно свою армию создать, вооружить ее и воевать независимо от официальных вооруженных сил!

Пригожин может помиловать любых заключенных в стране и выпустить из тюрьмы - кроме политических.

А тут всего лишь сказал что-то в интервью.

Александр Плющев:

Судя по интервью, Пригожин пытается занять нишу навального-государственника. Никакого отношения к Алексею, разумеется, не имеет, потому с маленькой буквы. Это такой народный правдоруб, но в то же время, не западник и не либерал. А простой советский мужик с незамысловатыми и потому понятными понятиями. Кругом - сволочи, ворье и бездарности, но родину мы любим, поэтому, если пошли драться с соседями, надо драться до конца, даже если непонятно, зачем. Это ровно то, что говорит средний российский обыватель, затронутый, но не поглощенный пропагандой.

Ниша очень перспективная.

Анатолий Несмиян:

Пригожин постепенно нащупывает линию, которая позволит ему максимально эффективно использовать имеющийся уже сейчас и потенциально возможный в будущем ресурс. Это, конечно, подчеркнуто антиэлитная повестка.

По сути, Пригожин будет пытаться повторить «кейс Ельцина», который тоже был абсолютно системным, то есть, своим, но в то же время сделавший ставку на второй слой номенклатуры. А она в условиях отсутствующих в конце Союза социальных лифтов мечтала о сносе верхнего эшелона, чтобы самой прийти к власти.

История повторяется в точности - сегодня точно так же высший слой путинской номенклатуры, как засохшее и окаменевшее говно, полностью перекрыл для всех остальных любые пути наверх. Поэтому апелляция к народным чаяниям Пригожина, выражаемая в жесточайшей матерной критике высших чиновников, в реальности обращена к среднему слою номенклатуры - ребята, я дам вам шанс.

В этом смысле ни Навальный, ни Стрелков с его рассерженными патриотами Пригожину не конкуренты. Они тоже пытаются играть на этом поле, но они обладают одной фатальной проблемой - для номенклатуры они чужие. Они - смерды, случайно выскочившие, а потому иметь дело с ними бессмысленно - за ними нет ничего и никого. А народная любовь - дело наживное. Вон Пригожина уже любят как не в себя и просят добавки.

В этом плане лозунг «чем хуже - тем лучше» для подобной стратегии становится ключевым. И если Пригожин его нащупает и ухватит - то будет стараться удержать всеми силами.

Если же его попытаются убрать, причем физически, то в случае неудачной попытки (а при нынешней криворукости это скорее всего) он получит мощнейший подъем рейтинга, который вполне может стать последним камнем, с чего и начнется лавина.

Наталья Громова:

Каждый раз из глубин российской истории подымаются похожие типы. Авантюристы и психи. Их сходство в том, что они очень близко подходят к трону. В начале 20 века в самые темные годы именно Григорий Распутин назначал правительство и министров, пока император играл в войну. Теперь выплыл повар-уголовник по имени Пригожин - организатор коррупционных схем, фабрик троллей и всяческих бахмутских побед. Он приносит на блюде придуманные победы и новых военачальников. Удивительно, как время вызывает их из темноты. И всегда - перед смутой.

Марина Барановская:

Послушала интервью пригожина. Не совсем понятно, кто бенефициар его высказываний, но судя по тому, с каким респектом и уважухой он говорит о ФСБ, не исключено, что он выражает позицию российских спецслужб. путина напрямую не пинает, но одна из главных мыслей интервью - война это ошибка, мы люди подневольные, нам сказали - мы пошли. Вполне можно допустить, что ФСБ всерьёз рассматривает вариант капитуляции и окончательного законсервирования страны по типу Северной Кореи. путина при этом ждёт табакерка или шелковый шарф (хотя ему больше подошла бы смерть головой в сортире), а пригожин зарабатывает себе политические очки в надежде стать следующим президентом россии. И это не менее страшно, чем путин, потому что пригожин - абсолютное зло, и не тупое, как, допустим, проспиртованный насквозь медведев, а умеющее складывать буквы в осмысленные слова.

Станислав Кучер:

Главная историческая фигура, которую мне напоминает сейчас Пригожин - это Бенито Муссолини образца столетней давности. Точнее - лета 1922-го года, кануна легендарного октябрьского "марша на Рим", в результате которого Муссолини стал премьер-министром Италии.

Сам Пригожин осознанно-неосознанно претендует на эту роль, или под Муссолини его "гримируют" союзники/покровители со Старой площади, Кремля или Лубянки - не суть. Важно, что похожий исторический контекст диктует образ и риторику один в один как у отца-основателя фашизма. "Свой мужик из народа", "истинный патриот", "против коррупции и элиты" и одновременно "против запада и предателей". Конечно, высоты ораторского мастерства "дуче" пока остаются недосягаемыми, но во времена чата GPT это не такая уж и проблема.

Аббас Галлямов:

Хотя Пригожин и делает периодические оговорки о том, что революция России не нужна, а систему нужно менять «мягко», но реальным итогом сказанного станет ощущение того, что революция необходима. Она необходима, поскольку сложившаяся система бесконечно коррумпирована, чудовищно неэффективна, антинародна и аморальна. Более того - ещё более важным итогом опубликованного разговора станет ощущение, что революция по сути уже начинается и Пригожин - то ли пророк её, то ли тот единственный, кто может её остановить. По сути «кремлевский повар» выступает сейчас в обеих ролях одновременно.

Что касается формы интервью, то можно сказать, что никаких шансов завоевать сердца большинства сограждан Пригожин себе не оставляет. Бесконечная фиксация на анальной теме, нескрываемая злость, смакование тем смерти и унижения, полная неспособность транслировать позитивные эмоции - всё это не позволяет ему расчитывать на симпатии аудитории. В качестве депутата Госдумы люди за такого «злого правдоруба» проголосуют легко, но вот перспектива заполучить подобного человека в качестве президента напугает их до смерти. Такой президент - это верное свидетельство наступления «последних времён», это президент Апокалипсиса.

Ещё одной проблемой сказанного является отказ Пригожина решать проблему выявленного им системообразующего противоречия - если война начата зря (а он на это намекает), то зачем её продолжать? Получается, что «начальство начало, а наше дело маленькое - будем воевать». С таким подходом - когда ты отказываешься мыслить стратегически и демонстрируешь неготовность сформулировать предложение относительно политического курса - президентами не становятся. Тут, правда, стоит отметить, что поезд ещё не ушел и время сформулировать своё стратегическое предложение у Пригожина есть. В этой связи можно предположить, что принципиальное нежелание одобрить цели и смысл войны говорят о том, что он в направлении стратегии размышляет и лишнего негатива на себя брать не желает. Это уже полдела.

Что же касается тактики, то идея, которую сегодня сформулировал Пригожин (превращение России в Северную Корею, тотальная милитаризация и бесконечная война), ни в коем случае не отвечает интересам ни элит, ни населения страны в целом. Это если бы враг напал на нас как в 1941-м, то тогда да - тогда другого выхода бы не оставалось. А в нынешней ситуации - ради чего терпеть всё это? Ради Донбасса с Крымом? «Да пусть они идут к чертям собачьим», - скажет 90 процентов российского населения и 95 процентов элит страны.

Павел Пряников:

Пригожин всё больше вживается в роль единственно разрешённого трибуна. Как писал уже не раз, - это Навальный №2. Да он и сам в своей вчерашней речи очень комплиментарно высказывался о Навальном №1 – что без его расследований «жирные караси» совсем обнаглели.

Проект Навальный №2 тоже политтехнологический и идёт с самого верха. Никакого конфликта у Пригожина с Путиным и его окружением нет, наоборот, он им и санкционирован, чтобы взбадривать систему.

Но какое время, такой и «навальный». №1 был во время торжества городского среднего класса, №2 – во время торжества хунвейбинов и самого придонного слоя глубинариев. Под стать этому и нашли Пригожина, рецидивиста и бизнесмена со дна. Кувалдой и уркаганскими речами он должен тоже взбадривать бояр и дворян, чтобы те тряслись от страха и не думали об измене. Это с поправкой на время – вариант опричнины.

Понятно, что кроме ненависти Навальный №2 у бояр и дворян вызвать не может. Лучше работать или спецоперировать они не станут – их сама Система готовила для другого, и до последнего времени была довольна. Особых компетенций, тем более новых и качественных, там тоже ожидать не приходится. Это примерно как тебе, юзернейм, за две недели надо написать диссертацию и стать доктором наук. Потому рациональнее найти настоящего доктора наук. Но за свои места, свои грибницы и клиентеллы бояре и дворяне будут держаться крепко. В своё время они победили Навального №1, победят и №2.

Михаил Шевелев:

Единственная форма низовой самоорганизации, которая хорошо удается отечественным управленцам – организованная преступная групппа. Остальные разновидности коллективных усилий – союзы, коалиции, объединения – требуют таких качеств как компромиссность, гибкость и ум, а это не их. Жизнь к такому не готовила.

Поэтому все гипотезы по поводу того, кто такой Пригожин, зачем он сегодня вышел из дома, и кто за этим стоит, важны и интересны. Но крепнет ощущение, что главная фигура, стоящая за Пригожиным, это сам Пригожин. Который не думает ни о каких политических амбициях, а решает главную задачу – спасти собственную шкуру. И кому он сегодня подмахивает, а кого обещает повесить, имеет значение примерно до завтрашнего утра, потом все поменяется. Ровно так же ведут себя и все остальные. Каждый сам за себя, время такое. Была когда-то сплоченная преступная группа, но тут пришли менты.

Максим Трудолюбов:

Интервью Пригожина - довольно стройный набор классических популистских тем. Можно предположить, что это, во-первых, попытка переложить вину за провал войны на Минобороны и Шойгу лично. А, во-вторых, попытка перезапустить Путина (самого Пригожина?) как «нормального» популистского лидера. Для такой фигуры первый ход - это антиэлитная позиция. Второй - соединение с народом поверх поспедников, институтов, элиты.

Что войну Путин не начинал, он уже сказал. Войну, говорит, начали «они», англосаксы, Запад. Пригожин договаривает, что проиграли ее или, если угодно, не дают ее закончить другие «они» - антинародные элиты. «Они» не выдают снарядов. «Их» дети резвятся в ОАЭ и в социальных медиа. «Их» отцы - причина разложения армии, причем армия тут похоже используется как сравнение с системой в целом. И, конечно, после антиэлитного запева следует припев про соединение с народом поверх элитных голов. Про погибших, про то, что народ не простит, что придут десятки, а то и сотни тысяч. Вождь хочет быть их представителем.

Это вполне прозрачно выстроенное послание, еще раз, войну начали одни «они» (запад), а проиграли другие «они» (элиты). И та и другая сила отлична от фигуры Путина, который к войне не имеет отношения, а лишь переживает о погибших. И даже некоторое уважение к Украине и украинцам было выражено - потому что сила, а силу он уважает.

В целом это новые высоты цинизма и мерзости со стороны Путина, выраженные языком уголовника. Вот он, язык российской политической культуры. Высоты или низины новые, а политический ход тот же самый - «это не я»

Александра Гармажапова:

Многие искренне удивляются Пригожину, который много лет вроде как был в тени, а сейчас разошёлся.

А я вспоминаю свои заметки за 2016 год, когда я писала о нападениях на оппозиционных петербургских блогеров, слежке за ними и поджогах их автомобилей.

Как потом выяснилось, делали это "пригожинцы".

Так что ЧВК "Вагнер" просто логичное продолжение преступного пути Евгения Викторовича.

Александр Морозов:

Кумарин-Барсуков тоже, несомненно, смотрит интервью Пригожина. Думаю, что бывший "ночной губернатор Петербурга", прекрасно видит - как и все мы - что Путин, совершив полет по большой 25-летней дуге, приземлился ровно в ту же точку, откуда начал - в петербургский бандитизм середины 90-х. "Пес возвращается на свою блевотину" (2 Петр 2:22). И публичные манифестации Пригожина - лучшее этому подтверждение.

А в качестве забавного послесловия к интервью Константин Долгов заявил, что его за эту беседу лишили работы:

Меня уволили за интервью с Пригожиным.

Да, вы не ослышались. Вчера утром старший продюсер стрим-шоу "Телега Онлайн" сообщил мне, что проект больше не нуждается в моих услугах.

Ещё раз: то самое интервью вышло поздно вечером во вторник, а рано утром в среду мне сообщили, что я уволен. И прямым текстом сказали: я уволен из-за интервью с Пригожиным.[...]

Так не получится, ребята. В России, слава богу и благодаря президенту, существует свобода слова. Не думаю, что Владимир Владимирович обрадуется, узнав, что ведущего "Телеги онлайн" уволили за интервью с триумфатором Артёмовска и Героем Российской Федерации. Которое он брал в свободное от работы время, по личной инициативе и не используя при этом бренд "Телеги онлайн". Во всяком случае, мне так кажется. Я голосовал за президента и уверен, что он принципиальный противник любого беспредела. Меня не за что увольнять. К тому же я полгода тянул этот проект исключительно за счёт своих личных качеств. Вы наступаете на горло собственной песне, ребята.

Андрей Захаров:

В марте 2014 года Константин Долгов водил народ по Харькову с криками "Россия" и "Путин, введи войска".

В мае 2023 года Долгова увольняют за интервью, которое он взял у Пригожина.

Что господин Долгов хотел — то господин Долгов и получил.

Кирилл Гончаров:

Какой же суперский фейк разгоняет Константин Долгов. Это тот самый, кто взял позавчера интервью у Пригожина.

Чтобы продолжить хайп, он заявляет, что его уволили с какого-то телеграм-канала из-за того самого интервью. Уже звучит как бред сумасшедшего.

Во-первых, никогда не верьте людям, чья профессия политтехнолог. Вся их деятельность - раздувание пыли на ветру.

Во-вторых, уволить из телеграм-канала? Хм. Ну-ну

В третьих, из-за интервью Пригожина? Да любой здравомыслящий человек, подумает десять раз, чем с такой формулировкой увольнять политического технолога. Он же после такого целую кампанию развернёт, да ещё и с поддержкой главного из ЧВК. Хотя, подождите..

Короче, обычная раскрутка Долгова и постройка образа Пригожина, как запрещённого рокера, анти-системщика. Не ведитесь.