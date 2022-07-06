СМИ: более пятидесяти заключённых РФ уже отправили воевать в Украину

Более пятидесяти заключённых, содержавшихся в исправительных колониях №6 и №7 Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область, дав им считанные минуты на сборы и отказав в звонках родным, сообщают издания "Важные истории" и "Вот Так" со ссылкой на свои источники. Журналисты утверждают, что заключённых отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях на этой территории.

Ранее сообщалось, что в нескольких петербургских колониях появились вербовщики российской частной военной компании "Вагнер", которая принимает активное участие в боевых действиях в Украине. Об этом журналистам рассказали родственники заключённых. Взамен поездки на войну им якобы обещают 200 тысяч рублей за полгода службы и амнистию, а в случае гибели – выплату родственникам до пяти миллионов рублей в качестве компенсации.