СМИ Эстонии: муж премьер-министра зарабатывает на доставке грузов в РФ

Журналисты национальной телерадиовещательной компании Эстонии ERR опубликовали расследование, согласно которому муж премьер-министра страны Каи Каллас зарабатывает на доставке грузов в Россию.

По данным СМИ, Арво Халлик владеет долей в транспортной компании Stark Logistics, которая сотрудничает с Россией, при этом Кая Каллас оказывала фирме супруга финансовую помощь.

В четверг президент Эстонии Алар Карис потребовал разъяснений от премьера. "Мне немного грустно говорить об этом, поскольку мы отмечаем День независимости Украины, но общество ожидает, что премьер-министр прояснит ситуацию", - сказал он.

Каллас пока максимально коротко прокомментировала информацию, опубликованную журналистами ERR, отметив, что занимает государственную должность и не ведёт бизнес в компании Stark Logistics, и что все вопросы должны быть адресованы самой компании.