СМИ: ФСБ задержала вице-мэра Челябинска Александра Астахова

Сотрудники ФСБ задержали заместителя мэра Челябинска Александра Астахова, сообщают URA.ru, "Коммерсант" и РБК со ссылкой на источники.

По данным URA.RU, на Астахова вышли во время расследования дела о махинациях в МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведение".

Источники газеты "Коммерсант" рассказали, что Астахова пдозревают в превышении служебных полномочий, повлекших ущерб в 150 миллионов рублей. Кроме того, сообщается, что также был задержан начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Вадим Храмцов.

В мэрии Челябинска Астахов отвечает за городское хозяйство, в том числе за работу жилищно-коммунального комплекса. Он занимает этот пост с октября 2019 года. На должность вице-мэра Астахова назначила бывший мэр Наталья Котова.