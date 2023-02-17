СМИ: на войне в Украине погиб один из "приморских партизан"

На войне в Украине погиб один из участников группы так называемых "приморских партизан" Александр Ковтун. Утверждается, что ранее Ковтун, отбывавший 25-летний срок, заключил контракт с "ЧВК Вагнера".

О его гибели сообщают Вести.Приморье и другие СМИ со ссылкой на телеграм-канал ОПС-медиа. Этот канал ведёт Объединённый правовой союз Приморья, в нём публикуются сведения о различных криминальных происшествиях в крае. Утверждается, что Ковтун погиб 29 января, где именно и при каких обстоятельствах - не сообщается.

Официально о гибели Ковтуна в Украине не сообщалось. В пресс-службе ГУФСИН по Приморью и в региональной общественной наблюдательной комиссии сказали, что у них нет данных о судьбе заключённого.

"Приморскими партизанами" стали называть группу молодых людей, которые в 2010 году совершили серию нападений на сотрудников правоохранительных органов в Приморском крае. Два милиционера были ими убиты и ещё несколько ранены. Участники группировки утверждали, что убивают милиционеров из идейных соображений, обвиняя их в коррупции и других преступлениях. При штурме полицией квартиры в Уссурийске, в которой находились члены группировки, в июне 2010 года двое "партизан" покончили с собой, четверо, среди них Ковтун, были задержаны. По обвинениям в бандитизме и других преступлениях Александр Ковтун был приговорён к пожизненному заключению, затем приговор смягчили до 25 лет. Утверждалось, что в заключении он принял ислам.

Летом и осенью прошлого года "ЧВК Вагнера" активно вербовала заключённых для участия в войне в Украине. Им обещали помилование после полугода участия в боях. По многочисленным сообщениям, среди завербованных заключённых на фронте большие потери. Точное число завербованных заключённых не известно, по оценкам, их может быть несколько десятков тысяч. Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин недавно сообщил, что вербовка заключённых завершена.