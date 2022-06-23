СМИ нашли на "даче Путина" австрийскую пивоварню за 345 тыс. евро 

Международный Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и британское издание Guardian опубликовали документы, согласно которым на так называемой "даче Путина" на Ладожском озере были построены пивоварня стоимостью 345 тысяч евро, укомплектованная австрийским оборудованием, и "большой комплекс в футуристическом стиле", названный в документах "амбаром", за 187 миллионов рублей.

Журналисты ссылаются на полученную ими строительную отчётность.

Кроме того, по их данным, в прошлом году на "даче Путина" началось возведение двухэтажного здания "Садовый дом". Отмечается, что в работах используются полудрагоценные камни, а пол в здании покрыт мрамором.

На территории дачи появилась также животноводческая ферма, где выращиваются бычки вагю, которые используются для производства мраморной говядины.

Впервые о так называемой "даче Путина" в 2016 году рассказал телеканал "Дождь". По данным журналистов, объект на берегу Ладожского озера в Карелии строился на территории, которая принадлежит братьям Ковальчукам - приближённым к президенту России бизнесменам.