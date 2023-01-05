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Среди помилованных из "ЧВК Вагнера" - создатель ОПГ и убийца 

Заключённые, воевавшие в Украине в составе российской частной военной компании "Вагнер" и получившие за это помилование, являются ворами, убийцами и наркоторговцами, установили журналисты Русской службы BBC и издания "Агентство".

Одного из них, по данным СМИ, зовут Дмитрий Каравайчик, в июле 2019-го года он был осуждён на 17 лет колонии строгого режима "за создание преступной группировки по производству и сбыту амфетамина".

Имя другого - Александр Суетов, в 2020-м году его осудили на 10 лет колонии строгого режима, признав организатором преступной группировки, совершавшей грабежи ювелирных магазинов.

Всего СМИ удалось опознать пятерых заключённых, воевавших в составе "ЧВК Вагнера", а теперь получивших помилование. Кроме Каравайчика и Суетова, это осуждённый на пять лет за разбой Денис Кинев, получивший чуть больше года колонии за угон автомобиля Станислава Усачёв, и неоднократно судимый, в том числе за убийство, Анатолий Сальмин.

  • Накануне создатель и спонсор "ЧВК Вагнера", близкий к Владимиру Путину бизнесмен Евгений Пригожин, сообщил о помиловании первой группы заключённых, завербованных на войну в Украине и прошедших полугодовую службу в ЧВК.
  • Ранее, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, российская "ЧВК Вагнера" и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. По условиям контракта, осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование.
  • По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключённых.

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