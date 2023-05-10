СМИ опубликовали два письма режиссёра Жени Беркович из СИЗО 

Театральный режиссёр и поэтесса Женя Беркович, арестованная по обвинению в оправдании терроризма, передала два письма из СИЗО.

Сообщения Беркович опубликовали в среду сразу несколько СМИ. В одном из них, адресованном телеведущей, продюсеру и основателю портала W-O-S Екатерине Хориковой, арестованная просит "не делать из неё Жанну Д'Арк" и не ругаться из-за её дела "между собой". Также Беркович утверждает, что с ней всё "отлично", она "весела, жива и здорова", "семья под контролем", а "коты накормлены".

В другом письме, написанном маме, Беркович сообщает, что быт в СИЗО терпим, "только дубак и сигареты кончились", а кроме того, она до сих пор не была на прогулке. Также режиссёр пишет, что единственный раз заплакала, когда в зале суда зачитали список поручившихся за неё. "Я не думала, что такая поддержка вообще бывает", - резюмирует Беркович.

В начале мая российские правоохранительные органы задержали, а затем отправили в СИЗО Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук. Уголовное дело против них возбудили из-за пьесы "Финист ясный сокол", которую написала Петрийчук и поставила Беркович.

В пьесе рассказывается о российских женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за приверженцев радикального ислама и уехать к ним в Сирию. В основу постановки, как сообщали её создатели, легли реальные приговоры и протоколы допросов женщин. В 2022 году спектакль победил в двух номинациях на главную российскую театральную премию "Золотая маска".

В поддержку Беркович и Петрийчук, которым грозят длительные сроки заключения, выступили десятки деятелей культуры, правозащитников и общественных деятелей. Поручительство за Беркович, которое было предоставлено суду, подписали Олег Меньшиков, Вениамин Смехов, Ксения Собчак, Нюта Федермессер, Александр Лунгин, Елена Панфилова, Максим Виторган, Арина Бородина, Константин Райкин и другие.

Известно, что Женя Беркович воспитывает двух усыновлённых дочерей с инвалидностью. Одна из них несовершеннолетняя.

Ряд её знакомых предполагают, что преследование режиссёра может быть связано с её активной антивоенной позицией. После начала полномасштабного вооружённого вторжения российских войск на территорию Украины Беркович публично выступала против войны.

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