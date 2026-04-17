СМИ: отказ показать телефон на границе может привести к аресту

В России вступили в силу изменения в закон "О Государственной границе", позволяющие пограничникам требовать у граждан предоставить электронные устройства для проверки. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональные управления ФСБ.

Согласно поправкам, сотрудники могут запрашивать телефоны, планшеты и ноутбуки и проводить визуальный осмотр их содержимого, если есть основания подозревать нарушение пограничного режима или провоз запрещённых предметов.

Отказ предоставить устройство может быть квалифицирован как неповиновение законному распоряжению военнослужащего. В таком случае предусмотрен штраф от пяти до семи тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.