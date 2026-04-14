СМИ: Пакистан пытается организовать новую встречу США и Ирана

Делегации США и Ирана могут вернуться в столицу Пакистана Исламабад для продолжения мирных переговоров уже на этой неделе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника. После переговоров, которые прошли 11 апреля, обе стороны заявили об отсутствии соглашения. Срок перемирия, объявленного ранее для проведения переговоров, истекает 21 апреля.

Накануне Соединённые Штаты объявили о морской блокаде Ирана, пригрозив, что в случае её нарушения суда могут быть уничтожены. Удары по Ирану, как и удары Ирана по соседним странам, однако, по-прежнему не наносятся. Источники накануне сообщали, что Пакистан, Турция и Египет предпринимают усилия, чтобы убедить США и Иран вернуться к переговорам.

Источник AFP в пакистанских правящих кругах подтвердил, что Пакистан пытается организовать новый раунд переговоров в Исламабаде, отметив при этом, что место встречи может и измениться. Также он отметил, что срок перемирия может быть продлён, чтобы дать сторонам больше времени.

Цены на нефть утром во вторник перешли к снижению на фоне надежд на возобновление мирного процесса.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, который возглавлял американскую делегацию на первых прямых переговорах столь высокого уровня между США и Ираном со времён Исламской революции, накануне в интервью Fox News отметил, что встреча, хотя и завершилась без результата, тем не менее была "позитивной", и был достигнут "большой прогресс". Он отметил, что "мяч на стороне Тегерана" и призвал Иран "проявить большую гибкость".

Главным вопросом, по которому стороны не пришли к согласию, была ядерная программа Ирана. Газета The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что США предлагали Ирану 20-летнюю "приостановку" работ по обогащению урана, а не отказ навсегда от права на обогащение. Иран, как утверждается, настаивает на другом сроке моратория - 5 лет. Официально это не подтверждено. Президент США Дональд Трамп написал в соцсетях, что The New York Times распространяет "фейковые новости", пытаясь создать впечатление, что Иран не потерпел поражение в результате американско-израильской кампании, начатой 28 февраля.