СМИ: порт Туапсе, вероятно, не работает больше месяца

Порт в Туапсе с 23 апреля не принял ни одного нефтяного танкера или гражданского судна. Об этом пишет "Новая газета Европа" со ссылкой на данные сервиса VesselFinder и спутниковые снимки.

С начала войны России против Украины ВСУ несколько раз атаковали морской терминал и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Только в апреле были нанесены три удара по НПЗ.

В результате атак продукты горения попали в атмосферу, а из-за повышения уровня воды в реке вылившиеся туда нефтепродукты попали в Чёрное море. В конце апреля власти ввели режим ЧС регионального уровня. 1 мая на территории морского терминала в результате атаки произошел пожар, а в ночь на 27 мая украинская армия вновь атаковала нефтеперерабатывающий завод.

"Новая газета Европа" предполагает, что порт Туапсе, вероятно, не работает уже больше месяца. Танкеры, которые должны были принять груз в этом порту, как отмечается, скорее всего, перенаправляют на другие терминалы, например, в Новороссийск.

Экономический обозреватель издания Денис Морохин отмечает, что к 28 мая в России не функционировали или работали с загрузкой меньше половины 11 НПЗ, включая Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. В Туапсе, по его словам, пострадали не только мощности НПЗ, но также инфраструктура хранения нефтепродуктов и терминал.

По подсчетам телеканала "Вот Так" по состоянию на 21 мая, с начала российского полномасштабного вторжения ВСУ нанесли не менее 158 ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом в 2026 году украинская армия совершила уже 32 атаки, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Чаще всего с начала войны под удары, как отмечается, попадали Рязанский и Саратовский НПЗ – по 15 атак на каждый, по 12 ударов пришлось на Афипский, Ильский и Туапсинский нефтеперерабатывающие заводы в Краснодарском крае.