СМИ: предполагаемый организатор убийства Немцова ранен в Мариуполе

В ходе боёв в Мариуполе получил ранение один из возможных организаторов убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова, офицер МВД Чечни Руслан Геремеев. Видео, на котором глава Чечни Рамзан Кадыров навещает в госпитале якобы раненого Геремеева, широко распространяется в телеграм-каналах. В какой именно больнице сняты кадры - не ясно. Сообщается, что жизни Геремеева ничего не угрожает.

Ранее Рамзан Кадыров опубликовал видео с Геремеевым и другими бойцами из Чечни, которые, как утверждалось, поднимают российский флаг над административным зданием в Мариуполе. Многие украинские военные предполагают, что большинство роликов, которые публикует в интернете Кадыров (по утверждению главы Чечни, он лично принимает участие в боевых действиях на востоке Украины) являются постановочными.

Борис Немцов был убит в центре Москве в феврале 2015 года. В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в совершении преступления пятерых уроженцев Чечни – Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили сроки лишения свободы от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных могут быть причастны люди из окружения Владимира Путина и глава Чечни Рамзана Кадырова.

Долгое время считалось, что сотрудник МВД Чечни Руслан Геремеев, которого в организации убийства Немцова подозревало официальное следствие, бесследно исчез. Его хотели допросить, но не смогли, поскольку, по версии Следственного комитета, дверь дома по месту регистрации Геремеева никто не открыл.

Бои за украинский Мариуполь ведутся с конца февраля. Город находится в осаде. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко назвал действия российских войск "геноцидом", обвинив их в планомерном уничтожении жилых домов и убийствах мирных жителей. Власти РФ это отрицают. Известно, что до осады президент Украины Владимир Зеленский предлагал защитникам Мариуполя покинуть город, однако те отказались, заявив, что будут сражаться до конца.