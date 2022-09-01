СМИ: Пригожин завербовал тысячу заключённых в Ростовской области 

Близкий к Владимиру Путину петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого в СМИ называют одним из создателей и спонсоров российской частной военной компании "Вагнер", завербовал на войну с Украиной около тысячи заключённых из двух исправительных колоний Ростовской области, сообщает издание "Вот Так" со ссылкой на заключённых одной из этих колоний в городе Батайск.

Со слов источников издания, Пригожин прилетел в колонию на личном вертолёте вместе с ещё одним руководителем ЧВК "Вагнер" Дмитрием Уткиным. Перед их визитом администрация ИК №15 отключила персональные видеорегистраторы у своих сотрудников. Далее, как рассказали источники "Вот Так", заключённых построили на плацу. Выступая перед ними, Пригожин пообещал, что согласившиеся поехать воевать в Украину получат через полгода свободу, а во время боевых действий они могут делать с украинцами "всё, что захотят, и им ничего за это не будет". При этом в случае побега или попытки сдаться в плен Пригожин, по словам заключённых, пригрозил расстрелами.

В итоге, как утверждают источники "Вот Так", из полутора тысяч заключённых исправительной колонии №15 на предложение Пригожина ответили согласием около 700 человек. В ещё одной ростовской колонии, как пишет издание, из тысячи заключённых согласились отправиться воевать около трёхсот человек.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация о вербовке для участия в боевых действиях на территории Украины российских заключённых, а также о том, что поиском наёмников занимается лично Евгений Пригожин. Сообщалось, в частности, о его визитах в три колонии в Ивановской области, где ему удалось завербовать 650 человек.