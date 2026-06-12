СМИ: Россия предупредила США о возможном запуске "Орешника"

Россия предупредила Соединенные Штаты о возможном ударе ракетой "Орешник" по Украине в период с 11 по 14 июня, пишут издания "Зеркало недели" и "РБК-Украина" со ссылкой на источник.
По данным СМИ, США предупредили Украину об угрозе удара. Как отмечает "РБК-Украина", официальных предупреждений от посольства США в Киеве на момент публикации новости не было.
Ранее в пятницу Воздушные силы ВСУ предупредили, что в течение суток "существует высокая вероятность" применения российскими войсками баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр".
- С начала войны российские военные применяли "Орешник" трижды. В последний раз это произошло 24 мая – по данным ВСУ, удар был нанесен по городу Белая Церковь в Киевской области. Президент России Владимир Путин впоследствии заявил, что военные "ударили по "сараю", чтобы посмотреть, как легли блоки". По его словам, это было нужно "для будущего применения оружия".