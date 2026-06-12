СМИ: Россия предупредила США о возможном запуске "Орешника"

Россия предупредила Соединенные Штаты о возможном ударе ракетой "Орешник" по Украине в период с 11 по 14 июня, пишут издания "Зеркало недели" и "РБК-Украина" со ссылкой на источник.

По данным СМИ, США предупредили Украину об угрозе удара. Как отмечает "РБК-Украина", официальных предупреждений от посольства США в Киеве на момент публикации новости не было.

Ранее в пятницу Воздушные силы ВСУ предупредили, что в течение суток "существует высокая вероятность" применения российскими войсками баллистической ракеты средней дальности с полигона "Капустин Яр".