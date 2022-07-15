СМИ: с начала войны в Украине погибли минимум 4 760 российских военных 

Русская служба Би-би-си и издание "Медиазона", изучив данные из открытых источников, подсчитали, что с начала вооружённого вторжения в Украину погибли как минимум 4 тысячи 760 российских военных. Это только те потери, которые удалось подтвердить - реальное же число погибших значительно больше, предполагают журналисты.

Отмечается, что количество подтверждённых смертей российских солдат в Украине превысили потери федеральных сил за три года второй чеченской войны: по официальным данным Минобороны РФ, с октября 1999 года по декабрь 2002 года в Чечне были убиты 4 тысячи 572 российских военнослужащих.

Россия начала полномасштабное вооружённое вторжение в Украину 24 февраля. С того дня Минобороны РФ озвучивало число потерь личного состава лишь дважды, последний раз - в конца марта (тогда было заявлено о гибели 1 тысячи 351 человека). По российским законам, сведения о потерях армии во время боевых действий относятся к секретным.

Украинская сторона свои потери также не раскрывает. При этом стороны конфликта, рассказывая о числе погибших военных в стане противника, говорят о десятках тысяч убитых.