Российские СМИ и телеграм-каналы сообщают о боевых столкновениях в двух сёлах граничащих с Украиной Брянской области. Утверждается, что туда проникли диверсионно-разведывательные группы с территории Украины.

ФСБ России официально сообщила, что "в приграничном Климовском районе Брянской областипроводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооружённых украинских националистов". Никаких других подробностей не приводится.

Украинские военные сообщения никак не комментировали.

Российские агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в силовых структурах ранее сообщили, что диверсанты якобы взяли в заложники нескольких человек в селе Любечане Климовского района Брянской области. Также ряд российских СМИ утверждает, что идёт бой в селе Сушаны.

При этом власти Брянской области отрицают как взятие заложников, так и обстрел школьного автобуса, о котором некоторые СМИ сообщали ранее. Они, однако, подтверждают боестолкновения в селе Сушаны. Губернатор области Александр Богомаз заявил, что в село Любечане проникла украинская ДРГ и обстреляла автомобиль, в результате чего погиб один местный житель, а село Сушаны, по его словам, было атаковано с беспилотника.

По данным "Базы", в Сушанах взорвана электроподстанция и газовая станция. Официального подтверждения этого сообщения нет.