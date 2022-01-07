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СМИ сообщили о 26 убитых протестующих в Казахстане

Военнослужащие в Казахстане во время операции против участников массовых протестов (Архивное фото)

В Казахстане убиты 26 участников протестов, 18 ранены, более 3 тысяч задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД республики. В столкновениях с протестующими по всей стране погибли 18 сотрудников полиции и нацгвардии, ранено – 748.

Сообщается, что все здания городских и районных акиматов, а также отделения полиции в стране взяты под контроль правительственными силами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января заявил о восстановлении конституционного порядка во всех регионах страны и проведении "антитеррористической операции".

При этом СМИ сообщают, что в Алма-Ате продолжаются вооружённые столкновения между военными и протестующими. Слышна стрельба, на улицах лежат тела погибших и стоят расстрелянные автомобили. Съёмочная бригада телеканала "Алматы" попала под обстрел. Погиб водитель группы, журналист получил ранения.

2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.

  • Эпицентром начавшихся по всему Казахстану столкновений и беспорядков стала Алма-Ата, где во вторник вечером произошли первые столкновения протестующих с силовиками. В среду там было захвачено и подожжено здание городской администрации, представительство генпрокуратуры.
  • Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.

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