СМИ сообщили о 26 убитых протестующих в Казахстане

В Казахстане убиты 26 участников протестов, 18 ранены, более 3 тысяч задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщает телеканал "Хабар 24" со ссылкой на МВД республики. В столкновениях с протестующими по всей стране погибли 18 сотрудников полиции и нацгвардии, ранено – 748.

Сообщается, что все здания городских и районных акиматов, а также отделения полиции в стране взяты под контроль правительственными силами. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января заявил о восстановлении конституционного порядка во всех регионах страны и проведении "антитеррористической операции".

При этом СМИ сообщают, что в Алма-Ате продолжаются вооружённые столкновения между военными и протестующими. Слышна стрельба, на улицах лежат тела погибших и стоят расстрелянные автомобили. Съёмочная бригада телеканала "Алматы" попала под обстрел. Погиб водитель группы, журналист получил ранения.

2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.