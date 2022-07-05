СМИ сообщили о нападении на воинскую часть в Брянской области  

На воинскую часть в городе Клинцы Брянской области напали трое неизвестных, сообщили сразу несколько местных изданий, а также телеграм-каналы Baza и Mash.

По данным СМИ, полиция разослала ориентировку на поиск трёх неизвестных, вооружённых автоматами, их лица были закрыты масками. Сообщается также, что один из нападавших получил ранение. Других подробностей инцидента нет. Неизвестны так же мотивы нападения.

Воинская часть № 12721 в городе Клинцы Брянской области расположена в 45 километрах от границы с Украиной. В ней дислоцирован 488-й мотострелковый полк РФ.