СМИ сообщили о подмене шести членов избиркома в Петербурге

В Санкт-Петербурге на избирательном участке №177 вместо шести членов комиссии работали посторонние люди. Об этом сообщают "Фонтанка", "Русская служба Би-би-си" и "Ротонда" со ссылкой на одного из участников чата избиркома, который попросил не раскрывать его имя.

По информации изданий, вместо членов комиссии с правом решающего голоса Елизаветы Метелкиной, Владислава Карпова, Ксении Лонщаковой, Алены Михайловой, Юлии Савко и Дмитрия Пашкова на участке работали другие люди.

Источник предоставил изданиям скриншот сообщения из чата избиркома, которое было отправлено с телефонного номера секретаря комиссии №177 Анастасии Селивановой накануне первого дня голосования. В этом сообщении шести участникам чата было предложено запомнить свои новые имена на следующие три дня. Селиванова в разговоре с журналистами утверждала, что у УИК № 177 не было общего чата.

Источник "Ротонды" также обратил внимание, что шестеро членов комиссии ходили с самодельными бейджами вместо удостоверений с фотографией и печатью. Координатор "Наблюдателей Петербурга" Ольга Дмитриева подтвердила изданию, что несколько членов УИК отказались показать паспорта и удостоверения на проверку. Полицейские, которых вызвали наблюдатели, проверять личности членов УИК отказались.

Журналисты утверждают, что вместо 22-летней Елизаветы Метелкиной в комиссии работала 52-летняя уроженка Смоленска Ольга Грицева. Вместо члена УИК Владислава Карпова на выборах был 29-летний актер Филипп Стрижанов. Вместо Ксении Лонщаковой на выборах работала 18-летняя студентка реставрационного колледжа Евгения Сереброва. Вместо Юлии Савко была Ирина Мазенкова, а Дмитрия Пашкова заменил Дмитрий Гусев.

Большинство подставных членов УИК не ответили на вопросы журналистов. Ирина Мазенкова подтвердила "Ротонде", что три дня работала на выборах, однако бросила трубку, когда ее попросили назвать свое имя. Председательница УИК №177 Мария Мулюк отказалась комментировать присутствие посторонних людей в комиссии.

Всего на этом участке, где зарегистрировано чуть больше двух тысяч избирателей, было выдано 247 бюллетеней для надомного голосования. По итогам выборов на УИК № 177 победил кандидат от "Единой России" Константин Чебыкин.