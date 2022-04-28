СМИ сообщили о погибшем военном РФ на территории Белгородской области 

На территории Белгородской области погиб российский военный, сообщает нижегородское издание NN.ru.

Это произошло 19 апреля, в 15 километрах от границы с Украиной. В тот день губернатор области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Головчино, по его словам - со стороны Украины. О погибших тогда не сообщалось.

По данным NN.ru, военнослужащего зовут Никита Кошелев, ему было 19 лет, дата и место его смерти указаны в извещении о смерти, которое получила семья погибшего. Смерть Кошелева также подтвердили в колледже, где он учился.

СМИ также утверждает, что военнослужащего, уроженца города Арзамас Нижегородской области, призвали в армию 1 июля прошлого года, а в феврале текущего года отправили на границу с Украиной. Подписывал ли он контракт - неизвестно.

Друг Кошелева рассказал, что последнее смс-сообщение от погибшего получил 18 апреля: "Нас будут бомбить, если что, я тебе позвоню либо напишу утром".

Российское вооружённое вторжение в Украину началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, официальные представители сторон скрывают потери, но с высокой долей вероятности речь идёт о десятках тысяч военных и мирных жителей.