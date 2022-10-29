СМИ сообщили о снятии с должности генерала Александра Лапина

Генерал-полковник Александр Лапин, который командовал группировкой российских войск "Центр" на войне в Украине, снят с должности. Об этом сообщают ЧГТРК "Грозный", РБК и The Moscow Times со ссылкой на источники. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В начале октября глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил Лапина в отступлении российских войск из Лимана. "Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор", – написал тогда Кадыров.

27 октября глава Чечни возложил на Лапина ответственность за оборону участка на севере Донецкой области, где недавно произошел прорыв ВСУ. Кадыров также заявил, что никак не может связаться с Лапиным, чтобы обсудить этот провал.

В начале мая Русская служба "Би-би-си" рассказала, что генерал Лапин наградил своего сына, подполковника Дениса Лапина, который командует 1-м гвардейским танковым полком и руководил провалившимся наступлением на Сумы и Чернигов. В день выхода на телеканале "Звезда" сюжета о награждении российская армия отступала с черниговского и киевского направлений.