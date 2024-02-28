СМИ сообщили о третьем за неделю случае массовой гибели военных РФ

Вооружённые силы Украины нанесли удар реактивными системами залпового огня HIMARS по скоплению российских военнослужащих, построенных для награждения в поселке Еленовка Донецкой области. Об этом в среду сообщили сразу несколько телеграм-каналов, информирующих о ходе войны - как украинских, так и российских.

Об обстреле сообщил также бывший депутат Верховной Рады Олег Царёв, с 2014-го года поддерживающий сепаратистов Донбасса. "Подробностей не привожу, чтобы не радовать врага", - резюмировал он. В то же время в различных источниках упоминается о десятках погибших и получивших ранения российских военных.

СМИ отмечают, что это уже третий подобный случай за неделю. 21 февраля Украина нанесла удар из РСЗО HIMARS по российским военнослужащим, которых командование построило на полигоне под Волновахой в Донецкой области. В частности об этом сообщила Русская служба Би-би-си, а в телеграм-каналах были опубликованы кадры последствий обстрела. На следующий день ВСУ ударили по скоплению россиян в Херсонской области. В обоих случаях сообщалось, что могли погибнуть до 60 военных.

Ни украинское командование, ни министерство обороны России ни один из ударов не комментировали.