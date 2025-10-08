СМИ: спецслужбы Швеции убедили исламиста уехать воевать в Украину

В войне против России на стороне Украины участвует Виктор Газиев, которого шведские спецслужбы ранее классифицировали как угрозу безопасности и считали радикальным исламистом. Об этом сообщает шведская телекомпания SVT. Газиев утверждает, что шведские власти не только способствовали его выезду в Украину, но и убедили его туда отправиться, представители спецслужб страны это отрицают.

Утверждается, что Газиев "работает экспертом по беспилотникам, награждён медалью" и встречался президентом страны Владимиром Зеленским. Является ли он военнослужащим ВСУ, не сообщается.

Виктор Газиев - уроженец Чечни, в России он был объявлен в розыск за покушение на убийство, вымогательство и незаконное хранение оружия. Он бежал в Швецию в 2009 году и получил там вид на жительство. В Швеции он был судим за кражу, его приговорили к восьми месяцам лишения свободы. Прокурор требовал его депортации, но районный суд отклонил это ходатайство, посчитав, что ему грозит опасность на родине.

В 2019 году спецслужбы Швеции назвали его одним из "шести имамов", представляющих угрозу национальной безопасности. Его не могли депортировать, поэтому Полиция безопасности Швеции (САПО) установила за ним строгий надзор. Сообщается, что он и сейчас находится в международном розыске, не имеет проездных документов и обязан ежедневно отмечаться в полицейском участке города Евле. Однако, как сообщает SVT, на самом деле он в 2023 году покинул Швецию и отправился в Украину.

Сам он утверждает, что САПО оказала на него давление, пообещав предоставить гражданство его бывшей жене, если он уедет в Украину. По его словам, обещание так и не было выполнено. Газиев также утверждает, что перебраться в Украину ему помог сотрудник шведской военной разведки. Как в САПО, так и в разведке эти утверждения отрицают.

"Мы никого не предлагаем и не пытаемся убедить отправиться в определённое место. И уж тем более в охваченную войной Украину", - заявил представитль САПО. При этом SVT пишет о том, что представители украинской армии подтверждают, что Газиева передали украинской стороне "шведы и поляки", а также утверждает, что шведские спецслужбы убеждают и других лиц, внесённых в списки угрожающих безопасности, отправиться воевать в Украину.