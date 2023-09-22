СМИ: США передадут Украине небольшое количество ракет ATACMS

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая прошла в Вашингтоне накануне, заявил, что Соединённые Штаты передадут Киеву небольшое количество дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в администрации и Конгрессе США. Газета The Washington Post со ссылкой на свои источники пишет, что США "близки" к решению о передаче Украине ракет.

Источники не знают, когда будет объявлено о решении и когда ракеты могут быть переданы Украине. В очередном пакете американской военной помощи Украине, о котором было объявлено вчера, ракет ATACMS нет. Официально администрация США пока не комментировала сообщения СМИ. Зеленский и украинская сторона также не давали комментариев.

Украина уже долгое время просит Соединённые Штаты о поставках этих ракет с радиусом действия до 300 километров. Поставка таких ракет означала бы, что потенциальными целями ударов могли бы быть российские объекты практически на всей оккупированной территории Украины, включая аннексированный Крым. Источники СМИ подтверждают, что в Вашингтоне нет единства по вопросу поставок этих ракет - их в арсенале США не так много, кроме того, некоторые опасаются, что их поставка может привести к дальнейшему обострению американо-российских отношений.

Washington Post уточняет, что могут быть поставлены ракеты с кассетными боевыми частями.

Украина применяет на фронте британские ракеты Storm Shadow с радиусом действия более 100 километров. Речь идёт о ракетах типа воздух-земля, для их применения необходима авиация. Пусковыми установками для ATACMS являются системы залпового огня HIMARS, которые уже есть на вооружении у Украины.