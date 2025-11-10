СМИ Украины сообщили об обысках НАБУ у министра и в "Энергоатоме"

Ряд украинских СМИ в понедельник сообщил об обысках, которые проводят детективы НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) у министра юстиции Германа Галущенко, который ранее занимал должность министра энергетики. По ряду сообщений, с обысками пришли также к бизнесмену и совладельцу "Квартала 95" Тимуру Миндичу. Об обысках в частности сообщили источники "Украинской правды" и РБК-Украина, обыски у Галущенко подтвердил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

НАБУ официально заявило, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой проводит "масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики". Согласно заявлению следователей, участники схемы выстроили "масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности, "Энергоатом".

"15 месяцев работы и 1000 часов аудиозаписей. Детали будут со временем" , — написали представители НАБУ.

Об обысках у Миндича в НАБУ официально не сообщали. Связано ли его дело с Галущенко, пока не раскрывается. Издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источники ранее писало, что Миндич фигурирует в расследовании НАБУ дела о хищении государственных средств.

"Украинская правда" добавляет, что за несколько часов до начала обыска Миндич якобы покинул территорию Украины.

Как отмечает "Настоящее Время", украинские медиа называли Миндича другом президента Владимира Зеленского и одним из совладельцев компании "Квартал 95". Журналист-расследователь Михаил Ткач в частности сообщал , что в 2021 году в квартире Миндича проходило празднование дня рождения Зеленского в компании "кварталовцев". Зеленский тогда объяснял, что праздновал в своей квартире, а квартира Миндича расположена в этом же доме.

НАБУ была создана вскоре после свержения Виктора Януковича в качестве инструмента по борьбе с коррупцией, на создании подобного независимого органа настаивали западные партнёры Украины. Ранее в этом году попытка поставить НАБУ под жёсткий контроль генпрокуратуры столкнулась с протестами - наиболее массовыми с момента российского широкомасштабного вторжения в страну. Большинство принятых решений было отменено. Служба безопасности Украины, в то же время, арестовала одного из детективов НАБУ по обвинению в сотрудничестве с Россией, ряд СМИ сообщал о напряжённости в отношениях между различными силовыми структурами Украины.