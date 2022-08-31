В Италии наложен арест на 11 вилл российского миллиардера Кантора

Власти Италии наложили арест одиннадцать вилл, фактическим владельцем которых является миллиардер Вячеслав Кантор, сообщает The Moscow Times со ссылкой на итальянское издание L’Unione Sarda. В публикациях Кантор назван бизнесменом, близким к президенту России Владимиру Путину.

Речь идёт в том числе о недвижимости на острове Сардиния, купленной россиянином у семьи бывшего главы кабинета министров Италии, ныне - депутата Европарламента Сильвио Берлускони, а одна из вилл, принадлежащих Кантору, граничит с летней резиденцией Берлускони.



Отмечается, что Европейский совет распорядился арестовать активы Кантора ещё в апреле, после введения против него персональных санкций. Они были введены в связи с российским вторжением в Украину. Задержка в исполнении решения была связана со сложностями выявления компаний, которые формально владели недвижимостью миллиардера.



До введения санкций Вячеслав Кантор был владельцем производителя минеральных удобрений "Акрона", его состояние оценивалось в 4,6 миллиарда долларов.



Кроме того, Кантор являлся владельцем двух благотворительных организаций - "Благотворительный фонд Кантора" и "Всемирный форум памяти Холокоста". Власти Великобритании подозревают, что через них отмывались средства, полученные мошенническим путём. Весной счета Кантора в Британии были заморожены.