Бойцы кадыровского отряда "Ахмат" избили в Крыму посетителей клуба

В Симферополе в аннексированном Крыму пятеро офицеров чеченского отряда СОБР "Ахмат", среди которых - заместитель командира отряда Хасан Ибрагимов, избили посетителей ночного клуба, сообщили в понедельник сразу несколько СМИ и местных телеграм-каналов.

По свидетельствам очевидцев, которых цитирует издание Baza, конфликт начался после того, как чеченские бойцы, заехавшие в Крым после боевых действий на востоке Украины и отдыхавшие в симферопольском клубе "Монро", начали вести себя вызывающе и задирать других посетителей заведения, а Хасан Ибрагимов залез незнакомой девушке под юбку. В результате за девушку попытался заступиться её молодой человек, которого Ибрагимов и компания вытащили на улицу и избили. Очевидцы вызвали к месту происшествия полицейских, однако кадыровцы вступили в драку и с ними. Утверждается, что один из офицеров "Ахмата" ударил сотрудника полиции ногой.

Позже к клубу "Монро" приехали несколько нарядов Росгвардии, в результате чего пятеро бойцов "Ахмата" - Хасан Ибрагимов, Артур Абдулаев, Суламбек Тадушаев, Магомед Товсултанов и Шамиль Азизов - были задержаны и доставлены в здание следственного отдела по Киевскому району Симферополя. По данным Baza, Следственный комитет начал проверку по статье о насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов. Официальных сообщений об этом нет.

Власти Чечни отрицают как само происшествие, так и задержание офицеров "Ахмата". По словам министра Чечни по внешним связям Ахмеда Дудаева, "всё, что пишут СМИ - это неправда, никто ни на кого заявления не написал, никого не задержали, это бытовой инцидент, который был исчерпан на месте". Со схожим заявлением позже выступил и Хасан Ибрагимов - видео с ним опубликовал чеченский государственный телеканал "Грозный".