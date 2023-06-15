СМИ: в легионе "Свобода России" воюет обвиняемый по "санитарному делу" 

В легионе "Свобода России", который участвует в войне в Украине на стороне ВСУ, но состоит при этом, как утверждается, исключительно из российских граждан, воюет обвиняемый по "санитарному делу", возбуждённому в России против сторонников Алексея Навального.

Как установило издание "Агентство", речь идёт о 24-летнем Дани Акеле. Он фигурирует в одном из видеороликов, на котором бойцы легиона "Свобода России" ведут бой в Шебекинском районе Белгородской области. Кроме того отмечается, что человек с тем же ником, что и у Акеля в соцсетях, в марте 2022 года интересовался на одном из форумов для путешественников, как выехать из России с "уголовкой по политической статье".

Так называемое "санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом России в январе 2021 года - после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов. В рамках дела были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата Олега, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, введённых в связи с пандемией коронавируса. Большинство обвиняемых по "санитарному делу" были приговорены к ограничению свободы и условным срокам. Многие из них покинули Россию, в связи с чем суды заменили им условные сроки на реальные, арестовав их заочно.

По данным издания "Агентства", Дани Акель также был задержан на акции в поддержку Навального в Москве. Позже суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.