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СМИ: в легионе "Свобода России" воюет обвиняемый по "санитарному делу" 

В легионе "Свобода России", который участвует в войне в Украине на стороне ВСУ, но состоит при этом, как утверждается, исключительно из российских граждан, воюет обвиняемый по "санитарному делу", возбуждённому в России против сторонников Алексея Навального.

Как установило издание "Агентство", речь идёт о 24-летнем Дани Акеле. Он фигурирует в одном из видеороликов, на котором бойцы легиона "Свобода России" ведут бой в Шебекинском районе Белгородской области. Кроме того отмечается, что человек с тем же ником, что и у Акеля в соцсетях, в марте 2022 года интересовался на одном из форумов для путешественников, как выехать из России с "уголовкой по политической статье".

Так называемое "санитарное дело" было возбуждено Следственным комитетом России в январе 2021 года - после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли в десятках российских городов. В рамках дела были арестованы или объявлены в розыск ближайшие соратники Навального, включая его родного брата Олега, а также политические активисты. Их обвинили в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, введённых в связи с пандемией коронавируса. Большинство обвиняемых по "санитарному делу" были приговорены к ограничению свободы и условным срокам. Многие из них покинули Россию, в связи с чем суды заменили им условные сроки на реальные, арестовав их заочно.

По данным издания "Агентства", Дани Акель также был задержан на акции в поддержку Навального в Москве. Позже суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей.

  • Легион "Свобода России" - вооружённое подразделение, созданное на территории Украины, как утверждают его представители, из граждан России - в том числе, из бывших солдат российской армии, взятых в плен ВСУ. В качестве одной из своих главных целей участники легиона объявили демонтаж путинского режима и освобождение от него всех российских территорий. Весной и в начале лета текущего года вместе с другим похожим подразделением, "Русским добровольческим корпусом", легион заходил в Брянскую и Белгородские области, взяв в плен как минимум 12 российских военных.
  • Публично от "Свободы России" часто выступают перебравшийся в Киев бывший депутат Госдумы Илья Пономарев и боец с позывным Цезарь, который, как выяснили СМИ, ранее был связан с российской праворадикальной организацией "Имперский легион". В России легион "Свобода России" признан террористической организацией.

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