СМИ: в Подольске задержаны отказавшиеся воевать мобилизованные

В подмосковном городе Подольск задержаны мобилизованные, которые приехали с оружием в руках из Луганской области Украины, сообщают телеграм-каналы Baza и Mash.

По данным СМИ, восемь солдат в возрасте от 20 до 44 лет сами явились в отдел полиции с автоматами и пулемётами, заявив, что отказываются воевать и хотят сдать оружие. Позже журналистам стали известны подробности: сдавшиеся были мобилизованы в Калининградской области и после недолгого обучения направлены под Луганск на передовую, уже там они самовольно покинули зону боевых действий и автостопом добрались до Подмосковья.

Сообщается, что после сдачи оружия сотрудники полиции вызвали к ОВД военных, и те снова отправили мобилизованных в одну из воинских частей.