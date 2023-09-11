СМИ: в поджоге Су-24 в Новосибирске обвинили троих подростков

В Новосибирской области троих подростков обвинили в поджоге авиабомбардировщика Су-24, сообщает издание Doxa со ссылкой на МВД России.

В ведомстве не назвали имён подозреваемых. СМИ предполагают, что речь идёт о 18-летнем Кирилле Веселове и ещё двух несовершеннолетних, Павле С. и Савелии Р., которых ранее, в середине мая, отправили в СИЗО по делу о поджоге в Новосибирске релейного шкафа.

О поджоге военного самолёта Су-24 на территории авиазавода в Новосибирске 9 мая сообщил легион "Свобода России", воюющий на стороне ВСУ. По информации телеграм-канала Baza, бомбардировщик серьёзно не пострадал.