Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

СМИ: в Самарской области в результате взрыва повреждён мост

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В Самарской области, вероятно, в результате взрыва повреждён железнодорожный мост через реку Чапаевку – на перегоне Звезда – Чапаевск. Об этом сообщают российские телеграм-каналы, местные СМИ и государственное агентство РИА "Новости".

Телеграм-канал "112" отмечает, что повреждены металлоконструкции и ограждения моста. Бетонная опора и железнодорожные пути, предположительно, повреждений не получили. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

"База" пишет, что для организации взрыва использовалось самодельное взрывное устройство.

Самарский сайт 63.ru со ссылкой на очевидцев сообщает, что на месте работают сотрудники Росгвардии и саперы. Задержаны пять поездов, передаёт ТАСС.

Новость дополняется

Форум

Рекомендуем участникам форума ознакомиться с разъяснением законодательства РФ о "нежелательных организациях".

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG