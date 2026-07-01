СМИ: Залужный заявил Зеленскому об участии в выборах президента

Бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный сообщил президенту Украины Владимир Зеленский, что намерен баллотироваться на пост главы государства. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, в середине июня Зеленский провёл закрытую встречу с главой Офиса президента Кириллом Будановым, его заместителем Олегом Татаровым, лидером фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией, главой Минобороны Михаилом Фёдоровым и секретарём СНБО Рустемом Умеровым.



Как отмечает "Украинская правда", участники встречи обсуждали возможность проведения президентских выборов осенью 2026 года. Поводом стали результаты закрытого социологического исследования, согласно которым снижение рейтинга Зеленского прекратилось, а его поддержка начала немного расти.

Как утверждает издание, согласно этому опросу, в первом туре за Зеленского готовы проголосовать 33% избирателей, за Залужного – 22%, за Буданова – 14%.

При этом во втором туре Зеленский, по данным исследования, пока уступает Залужному – 32% против 37%.

По информации "Украинской правды", чтобы выяснить намерения возможного соперника, Зеленский вызвал Залужного, который сейчас занимает должность посла Украины в Великобритании, в Киев.

Формальным поводом для встречи стала подготовка к возможной отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Вместе с тем, как утверждают источники издания, Зеленский спросил Залужного, намерен ли тот участвовать в выборах в случае их проведения осенью. В ответ Залужный, по словам собеседников "Украинской правды", сказал: "Да. Буду".