Смоленский захват. Как у бизнесмена отбирают военный завод

Жительница города Гагарин Смоленской области Татьяна Терзийская обратилась в редакцию: её мужа Николая, генерального директора предприятия, более сорока лет изготавливающего светосигнальное оборудование для советской, а потом российской армии, четыре месяца держат в СИЗО по обвинению в превышении полномочий. Николаю 66 лет, у него целый список диагнозов, которые могут оказаться смертельными. "Мы простые люди, у нас нет "крыши", – писала Татьяна. – Мужа оболгали с целью захвата предприятия, завод является монополистом в сфере гособоронзаказа". Материалы уголовного дела подтверждают её слова.

"Инженерный центр Электролуч" был открыт в 1977 году – тогда он назывался Гагаринским филиалом Специального конструкторско-технологического бюро световых и светосигнальных приборов. Предприятие производит светосигнальное оборудование для военных и гражданских аэродромов, военных кораблей, многие разработки не имеют аналогов. При встрече Татьяна Терзийская просит не писать о конкретных проектах: многие из них секретны – на гособоронзаказ (ГОЗ) приходилось до 90% продукции. После развала СССР предприятие приватизировали и разделили, оно несколько раз меняло собственников и форму собственности. Её муж Николай Терзийский, уроженец Одессы, работавший строителем в Беларуси, оказался в Гагарине в начале 2000-х. Исполнял строительный подряд на этом самом заводе, а потом остался на нём работать – сперва коммерческим директором, а потом генеральным. По словам Татьяны, в 2006 году произошёл рейдерский захват предприятия, оно осталось почти без собственности, тогда Николай решил выкупить его: акции почти ничего не стоили. Он взял кредит, заложив дом, и вернулся на завод основным акционером. Сейчас больше 70% "Электролуча" записано на Татьяну, хотя руководил заводом её муж – до ареста.

После того, как "Электролуч" чуть не прекратил существование в 2006-м, Николаю Терзийскому удалось поднять предприятие: обороты достигали 300-400 млн рублей в год, завод обеспечивал до 250 рабочих мест, постепенно удалось выкупить здания и оборудование. "Какие были прибыли, не помню, но дивиденды мы не выплачивали, всё направлялось на развитие", – говорит Татьяна.

Николай Терзийский регулярно получал медали и благодарности от Министерства обороны и других заказчиков, а в 2015 году Министерство промышленности присвоило ему звание "Почётного строителя". Всё это украшает его пустой сейчас кабинет вместе с портретами Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина. По словам Татьяны, расцвет завода пришёлся на 2015 год, когда "Электролуч" стал монополистом в своём сегменте, постоянно вводя в строй ОКР – опытно-конструкторские работы, на которые Терзийские, впрочем, не оформляли патентов.

Продай тому, не знаю кому

С 2015 года Терзийским стали поступать предложения продать предприятие. Первое пришло от бывшего депутата Госдумы, имя которого известно редакции, но Татьяна попросила не разглашать его – боится мести. Потом с предложениями продать завод стали выступать другие акционеры, приходили и потенциальные покупатели, осматривались: "По разговору было понятно, что они хотят закрыть предприятие. Мы не соглашались, Николай Васильевич такой интеллигентный человек – проглатывал, а дело своё делал, предприятие работало", – говорит Татьяна.

Поскольку основной заказчик завода – Министерство обороны, прямо в здании "Электролуча" располагается кабинет военного представителя, его обязанность – проверять формирование цен, выбор поставщиков, у него есть доступ к документации предприятия. У Терзийских не было разногласий с представителем, работавшим до 2017 года, однако после встречи с бывшим депутатом его уволили – как рассказывает Татьяна, за то, что нашли незадекларированный мотоцикл 1970-х годов, про который он якобы забыл.

Новый военный представитель, Юрий Радько, "начал срезать цены". В распоряжении редакции есть несколько заключений Радько на фактические затраты по поставке тех или иных изделий, в которых он попросту "отклоняет" большую часть затрат как "необоснованные". Из его заключений может следовать, что предприятие не предъявило ему подтверждающие расходы документы, однако Татьяна Терзийская предоставила нам письмо на имя Радько, где говорится, что у него есть доступ к первичной документации и бухгалтерии. "Он в ответ на это посмеялся и никаких документов не смотрел, – рассказывает Татьяна. – Просто срезал цену, как будто мы из воздуха это всё производили".

Просто срезал цену, как будто мы из воздуха это всё производили

По её словам, они пытались жаловаться в Минобороны и ФАС, но там им отвечали, что причин не доверять заключению военного представителя нет. Согласно расчётам Терзийских, в течение трех с половиной лет они работали в убыток. Только по светосигнальным комплексам "Маркёр" убыток составил 51,4 млн рублей, по договорам на пусконаладочные и прочие испытания – 18 млн. Остановить работу было невозможно: "Мы по многим позициям единственные поставщики, госконтракт должен быть исполнен, мы обязаны были работать", – объясняет Татьяна.

По её словам, Радько тормозил работу как мог: "Он намеренно затягивал сроки подписания документации, иногда по восемь месяцев согласовывал контракты. Более того, он звонил нашим поставщикам и рассказывал, что у предприятия проблемы". Причина, по словам Татьяны, проста – Радько предложил сначала её мужу, а потом ей самой обанкротить "Электролуч" и создать новое юрлицо, в котором 30% принадлежало бы Терзийским, 30% – самому Радько, а ещё треть – неизвестным покупателям. "Мы отказались. Он сказал: "Тогда мне неинтересно работать". И у нас начались проверки. Прокуратура, Следственный комитет, трудовая инспекция, все приходили, – говорит Татьяна. – В 2019 году даже была бегущая строка то местному телевидению, чтобы обращались люди, у кого невыплата заработной платы. Многие обращались".

2020 год стал особенно тяжёлым: "Электролуч" не вошёл в список предприятий, которые могут работать в пандемию, конвейер был остановлен на два месяца, однако госконтракты нужно было выполнять – ковид к форс-мажорным обстоятельствам не относится.

Заказчики "Электролуча" отсудили у него более 25 млн рублей неустоек, поставщики начали требовать стопроцентную предоплату, у компании образовались задолженности по зарплате и налогам, против Николая Терзийского то и дело возбуждали уголовные дела по невыплате зарплат, следователи проводили обыски с участием ОМОНа и изъятием бухгалтерской документации. Один раз работа предприятия была полностью парализована, когда сотрудников заперли в актовом зале, запрещая пользоваться мобильными телефонами. Оснований для уголовного преследования, впрочем, не было, и дела закрывались. Летом 2020 года на завод нагрянула ФСБ, изъяв оригиналы контрактов с Минобороны – их не вернули до сих пор. Сотрудники ФСБ требовали и техническую документацию на изделия "Электролуча", но эти документы им не отдали. Татьяна затрудняется сказать, на каком основании проводились эти обыски – против Николая тогда уголовных дел возбуждено не было, постановления или протоколы у неё не сохранились.

Терзийские всё же надеялись выправить ситуацию: жаловались на Радько куда могли, и одно из писем нашло своего адресата: в январе 2021 года военпреда уволили "в связи с утратой доверия" за то, что, помимо работы в вооружённых силах, он занимался бизнесом. Терзийские пытались добиться и возбуждения уголовного дела, однако гагаринская полиция им отказала: телефон Радько выключен, дверь по месту прописки никто не открыл, опросить некого. Новый военный представитель – Вадим Харковина, бывший заместитель Радько, по словам Татьяны, ситуацию не исправил и так же затягивал согласование документов.

Списать нельзя блокировать

В 2020 году Межрайонная ИФНС №2 по Смоленской области провела выездную проверку, посчитав, что "Электролуч" сдавал неправильную отчётность, не доплатив 98,5 млн рублей НДС и социальных взносов. Всего с пенями и штрафами получилось 115 млн. Николай Терзийский при общении с налоговой сказал, что налог был неверно рассчитан из-за ошибки в бухгалтерской программе, но обещал уплатить все недоимки. По словам Татьяны Терзийской, в марте 2021 года с налоговой была достигнута устная договорённость о рассрочке платежей, однако 15 июня прошлого года ФНС всё же заблокировала все счета предприятия, а судебные приставы начали списывать деньги. Поскольку предприятие выполняло гособоронзаказ, у него было несколько счетов – обычный расчётный и так называемые специальные счета, которые открывались под контракты. По закону эти счета блокироваться не могут – поступающие на них деньги имеют целевое назначение, более того, ФНС на все жалобы и запросы Терзийских отвечала, что заблокирован только расчётный счёт предприятия. "Они лгут, просто лгут, – говорит Терзийская. – Все наши счета заблокированы, мы не можем работать". Налоговая, впрочем, сама себе противоречит: в одном и том же ответе на жалобу Терзийских в одном абзаце написано, что задолженность не списывается со специальных счетов, как того и требует закон, а в следующем абзаце – что операции приостановлены по всем счетам предприятия.

Прокуратура нашла нарушения в действиях приставов, списывающих деньги – правда, всего на 210 тысяч рублей. Нарушения нашли, вынесли ФССП представление, но деньги не вернули. В августе прошлого года арбитражный суд принял решение приостановить блокировку счетов "Электролуча", однако ФНС ответила, что исполнять это решение не будет: "основания отсутствуют". А в октябре тот же суд утвердил блокировку. Ещё осенью прошлого года сотрудники предприятия ушли в отпуск на время простоя (с начислением зарплаты), а в январе на "Электролуче" за неуплату отключили электричество. В марте 2021 года суд ввёл процедуру наблюдения на предприятии, впрочем, наблюдать особо не за чем: функционировать завод не может.

Все наши счета заблокированы, мы не можем работать

Всё это не останавливало владельцев. Они пытались жаловаться, договариваться, искали деньги: "У нас на 2022 год было контрактов на 250 млн, – говорит Татьяна. – Мы бы справились". 29 сентября прошлого года Николая Терзийского вызвали на приём к областному прокурору. Это не показалось ему странным, уже несколько лет он постоянно ездил в разные ведомства. Встреча не состоялась: Терзийский просидел в приёмной сорок минут, пока секретарь не сообщила, что "произошла накладка". На выходе из прокуратуры его задержали.

Оказалось, что ещё в августе УФСБ по Смоленской области провела проверку совместно с военной прокуратурой, уличив владельцев "Электролуча" в нецелевом расходовании средств и передав материалы в СК. В 2020 году "Электролуч" получил два аванса по контрактам с Минобороны: один на 23,9 млн, из которых 1,2 млн (то есть 5,2%) были потрачены на хозяйственные нужды, а второй на 14,9 млн, из которых 11,9 млн ушли на зарплаты сотрудникам – "в целях извлечения выгод и преимуществ для себя", как считает следствие. "Они его хотели посадить за то, что он не платил зарплаты, а теперь сажают за то, что он заплатил зарплаты!" – восклицает Татьяна. При этом одно из обязательных условий применения ст. 201.1 УК РФ – "перенос военных учений или иных мероприятий военного характера", вызванный действиями обвиняемых. Никакого срыва учений априори быть не могло, срок исполнения по одному из контрактов – декабрь 2021 года, второй должен был быть исполнен в конце 2020-го, но с заказчиком подписали так называемые "догоночные графики", перенеся сроки на первый квартал 2022 года. Не удалось следствию найти и подтверждения корыстного умысла Терзийского: в деле есть анализ расходов "Электролуча", все они выглядят обоснованными, обналичивались совсем небольшие суммы – до 0,9% от поступлений.

Они его хотели посадить за то, что он не платил зарплаты, а теперь сажают за то, что он заплатил зарплаты!

Одной из заслуг Дмитрия Медведева в бытность президентом РФ считается запрет содержать под стражей предпринимателей. Адвокаты Терзийского пытались апеллировать к этой норме УК, однако суды методично отказывали им: неуплата налогов, которая вменяется Терзийскому, действительно относится к предпринимательской деятельности, но вот нецелевое расходование средств на зарплату, по мнению судов, к предпринимательской деятельности не относится.

По словам Татьяны Терзийской, которая случайно увидела мужа в коридоре суда (на заседания её не допускают как свидетеля, к тому же суды проходят в закрытом режиме из-за секретов Минобороны), Николай сильно похудел, жалуется адвокатам на здоровье, однако необходимой помощи в СИЗО не получает – даже таблетки, которые он принимает последние годы, ему какое-то время передавать отказывались. У Терзийского целый список заболеваний (который мы не можем публиковать без его согласия) – по словам Татьяны, они являются основанием для того, чтобы отпустить её мужа из-под ареста. Впрочем, следственные органы считают иначе. Вообще, по словам Татьяны, следователь СК, а также начальник смоленского ФСИН не раз говорили её мужу, что он будет сидеть, пока не согласится продать "Электролуч".

Кроме того, Татьяна утверждает, что с 2019 года за ней следят – автомобили с тонированными стёклами и замаранными грязью номерами: "Вот я еду: впереди едет машина, сзади едет машина, куда бы я ни ехала, за мной обязательно кто-то ехал. Возле школы, когда ребёнка забирала, постоянно стояли какие то люди. Я выхожу из машины, человек стоит и наблюдает целенаправленно за мной. Я даже ребёнка боялась отпускать". На вопрос, не боится ли Татьяна за свою жизнь, здоровье и свободу, Татьяна разводит руками: "А куда мне бежать? У меня ребёнок в школу ходит, куда я денусь?"

Пока мы готовили этот материал, у "Электролуча" сменился конкурсный управляющий. По словам Татьяны Терзийской, новый управляющий Валерий Макаров позвонил ей с новостью, что собирается поставить завод под охрану ЧОП. "Это настоящий рейдерский захват, – говорит Татьяна. – До решения суда [о банкротстве] они не имеют права так делать". А 8 февраля следователь удовлетворил ходатайство адвоката и будет просить суд перевести Терзийского под домашний арест – в связи с тем, что он дал признательные показания в части неуплаты налогов. "Они его добили, он не хотел ни в чём сознаваться, потому что сознаваться не в чем, – говорит Татьяна. – Но мы и дальше будем бороться".