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Снесет ли Ленд-лиз США российскую армию? | Грани времени с Мумином Шакировым

Снесет ли Ленд-лиз США российскую армию? | Грани времени с Мумином Шакировым
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Снесет ли Ленд-лиз США российскую армию? | Грани времени с Мумином Шакировым

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• Взрывы в Приднестровье: кто стоит за выстрелами из гранатометов по зданию госбезопасности в Тирасполе • Ленд-лиз помог Сталину одолеть Гитлера, поможет ли Украине разгромить Путина? • Кремль зачищает остатки оппозиции: зачем Кремлю новые репрессии после ликвидации всех политических оппонентов?

• Взрывы в Приднестровье. Кто стоит за выстрелами из гранатометов по зданию госбезопасности в Тирасполе. Почему Республика Молдова не готова к войне? Кто заинтересован в открытие «Второго фронта» на юго-западных границах Украины?

• Россия атакует по всему Донбассу. Украина обороняется. Обе стороны несут большие потери. Ленд-лиз во Вторую мировую войну помог Сталину одолеть Гитлера, поможет ли Украине разгромить Путина?

• Кремль зачищает остатки российской оппозиции – политик Владимир Кара-Мурза и муниципальный депутат Красносельского округа Москвы отправлены за «фейки» про российскую армию за решетку. Зачем Кремлю новые репрессии после ликвидации всех политических оппонентов?

Итоги недели подводит Мумин Шакиров с украинским военным экспертом Олегом Ждановым, с политическим аналитиком из Республики Молдова Стеллой Жантуан, с политологами Аббасом Галлямовым и Константином фон Эггертом.

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