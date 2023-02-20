Снявшуюся обнажённой на фоне храма направили на принудительное лечение 

Головинский районный суд Москвы направил на принудительное лечение в психиатрический стационар блогера Полину Моругину, известную в сети под ником Полина Фейс. Одновременно с этим её освободили от уголовной ответственности по делу об оскорблении чувств верующих, которое было возбуждено в январе из-за фотографии Моругиной без одежды на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях.

Суд согласился с ходатайством прокуратуры, в котором сказано, что девушка "страдает шизотипическим личностным расстройством, поэтому не могла в момент фотосессии осознавать характер своих действий и руководить ими". По мнению прокурора, "она нуждается в применении принудительных мер медицинского характера, так как опасна для общества и самой себя".

Как сообщает агентство ТАСС, сама Моругина якобы не против принудительного лечения, а её мать "считает эту меру необходимой".