Со стены СИЗО "Кресты" в Петербурге исчезла доска в память об Ахматовой

С бывшего следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной в Санкт-Петербурге пропала мемориальная доска в память о поэтессе Анне Ахматовой. Об этом пишет издание "Фонтанка". О причинах демонтажа не сообщается.

Памятная доска с портретом Ахматовой и строками из её поэмы "Реквием" находилась у главного входа в изолятор.

В конце мая управление ФСИН по Петербургу передало комплекс "Кресты" акционерному обществу "ДОМ.РФ". По планам, здания СИЗО продадут на торгах.

В 1930-х годах в "Крестах" находился сын Ахматовой Лев Гумилёв. Вместе с ним был отправлен в СИЗО третий муж поэтессы искусствовед Николай Пунин. По словам Ахматовой, она провела у стен изолятора 300 часов в надежде отдать передачу, но её так и не приняли.

Последнее время из разных регионов России поступают сообщения о демонтаже памятных знаков жертвам политических репрессий. В частности, в Москве стали исчезать таблички мемориального проекта "Последний адрес". В Якутске таблички с именами жертв ссылок XVIII–XIX веков и массовых репрессий XX века были демонтированы с монумента Памяти поляков.

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