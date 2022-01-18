Собака по рецепту. Как животных используют для лечения людей

Показать больше Свернуть

Кто вправе приходить в театр с собакой или брать в салон самолета пони. Как готовят собак-поводырей, почему закон называет их “техническим средством реабилитации”. Что такое анималотерапия, ESA и при чем здесь ветераны боевых действий в Ираке.



В подкасте участвуют:

Анастасия Блинова, юрист

Элина Почуева, заместитель директора учебно-кинологического центра “Собаки-помощники”

