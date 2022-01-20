Политик Любовь Соболь обвинила сотрудницу ютуб-канала "Навальный Live" Ольгу Ключникову в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом соратница Алексея Навального заявила на своём ютуб-канале.

Соболь предполагает, что Ключникова передавала данные с её избирательных компаний сотрудникам правоохранительных органов. Политик заявила, что в ближайшее время против неё и её коллег могут быть опубликованы "сливы" информации. Доказательств своим обвинениям она не привела.

Ключникова в твиттере отвергла обвинения в свой адрес и заявила, что не понимает, что случилось. По её словам, она никогда не работала на спецслужбы, а Соболь и ФБК ошиблись.

Ключникова возглавляла предвыборный штаб Любови Соболь на выборах в Госдуму и была продюсером ютуб-канала "Навальный Live". В январе 2021 года она сообщила о том, что после задержания полицией, она обнаружила в своём телефоне "жучок".

По словам Ключниковой, в её смартфон кто-то установил GPS-трекер для отслеживания местоположения и микросхему для усиления радиосигнала, рассказывал канал "Настоящее время".