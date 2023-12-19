Собянин: в Одинцовском районе сбили БПЛА. Аэропорты ограничили работу

Мэр Москвы Сергей Собянин днём во вторник заявил об отражении силами ПВО атаки беспилотника в Одинцовском городском округе Московской области.

Как написал Собянин в телеграм-канале, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Где именно упали обломки, он не сообщил.

Ранее сообщалось, что московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на приём и отправку воздушных судов. В Домодедово сообщили, что на запасные аэродромы ушли 6 самолетов. Аэропорт Внуково принимал самолёты, но не отправлял. Также сообщалось, что так называемый план "Ковёр" был введён в аэропорту Калуги.

Утром Минобороны России сообщило, что были сбиты несколько беспилотников над Брянской областью, а впоследствии стало известно об уничтожении дрона над Калужской областью.

Атаки дронов в направлении Москвы в последние месяцы происходили неоднократно, однако, как правило, в ночные часы.

Российские власти и военные утверждает, что речь идёт об атаках с территории Украины. Официально Киев это не комментирует.