Собянин объявил понедельник в Москве выходным

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил понедельник 26 июня нерабочим днём в российской столице. Причиной этого он назвал "минимизацию рисков" в условиях режима контртеррористической операции, объявленного в городе. "Ситуация сложная", - написал Собянин в телеграм-канале. О вооружённом мятеже ЧВК "Вагнер", отряды которой, по многочисленным сообщениям, движутся в сторону Москвы, он не упомянул.

Собянин также обратился с просьбой "максимально воздерживаться от поездок по городу".

Режим контртеррористической операции предусматривает ряд ограничений, в том числе возможность перекрытия улиц, досмотра транспортных средств.

В телеграм-каналах ранее появились фотографии и видео сотрудников силовых структур, которые организовывают блокпосты на въездах в Москву, в частности в районе Ясенево, где присутствует бронетехника.

По последним неподтверждённым сообщениям, колонны наёмников ЧВК "Вагнер" сейчас могут находиться в Тульской области, примерно в 200 км от Москвы. Сообщалось о перекрытии моста через реку Ока на дороге, ведущей с юга в Москву.